Россия отреагировала на ситуацию в Карабахе

Россия призвала обе стороны конфликта прекратить огонь в Карабахе и начать переговоры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

В ведомстве подчеркивают, что в зоне конфликта интенсивные обстрелы идут с обеих сторон. «Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», — отреагировали в министерстве.

Конфликт а границе Армении и Азербайджана снова обострился в воскресенье, 27 сентября. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян ввел в Нагорном Карабахе военное положение и объявил сбор мужчин старше 18 лет. Аналогичные меры приняли и власти Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Азербайджан заранее спланировал эскалацию ситуации. «Недавние агрессивные заявления Азербайджана, широкомасштабные совместные военные учения с Турцией, а также отказ от мониторинга ОБСЕ показывают, что агрессия была заранее спланированной, это была крупномасштабная провокация против мира и безопасности в регионе», — сказал он.

Конфликт тянется с конца 1980-х после того, как Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В начале 1990-х Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Переговоры о мирном урегулировании ситуации ведутся с 1992-го, но конфликт периодически разгорается с новой силой.