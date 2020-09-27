Армения допустила признание независимости Карабаха

Армения допустила признание независимости Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, пишет РИА Новости.

По его словам, рассмотрение вопроса стоит на повестке дня, поскольку Ереван должен обсудить все сценарии развития событий в Карабахе.

В воскресенье, 27 сентября, в Армении ввели военное положение на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Власти страны объявили мобилизацию лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса. Пашинян в обращении к нации заявил, что азербайджанская сторона объявила войну всему армянскому народу, однако армяне готовы к этому. Азербайджан на фоне конфликта также ввел военное положение.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за эскалацию друг на друга. По данным Минобороны Армении, Азербайджан в ходе военных действий потерял четыре вертолета, 15 беспилотников, 10 танков и БМП. Минобороны Азербайджана в свою очередь опровергло данные об уничтожении армянскими военными трех танков и двух вертолетов.