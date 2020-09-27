Названо число пострадавших мирных жителей в зоне карабахского конфликта

Азербайджан сообщил, что число пострадавших среди мирного населения в зоне карабахского конфликта в результате обстрелов с армянской стороны увеличилось до 14 человек, передает «Интерфакс».

В Генпроуратуре Республики уточнили, что раненых отправили в больницы. Ранее в воскресенье сообщалось о шести раненых, а позднее — о девяти. Пресс-секретарь главы Карабаха Ваграм Погосян в свою очередь говорил, что в результате обстрелов с азербайджанской стороны погибли 10 армянских солдат.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился утром 27 сентября. Стороны обвиняют в эскалации конфликта друг друга. По данным армянской стороны, Азербайджан потерял четыре вертолета, 15 беспилотников, 10 танков и БМП. Минобороны Азербайджана при этом опровергало данные про уничтожение трех танков и двух вертолетов армянскими военными.