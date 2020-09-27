Азербайджан объявил о взятии стратегических высот в Карабахе

Минобороны Азербайджана рассказало о ходе конфликта в Карабахе и объявило о том, что военные республики заняли там ряд стратегических высот, передает ТАСС.

«В результате проведенной подразделениями азербайджанской армии контратаки освобожден ряд находящихся под оккупацией сел и важных высот», — сказал на брифинге руководитель пресс-службы оборонного ведомства Анар Эйвазов

Конфликт на границе Армении и Азербайджана разгорелся с новой силой. В воскресенье, 27 сентября, Стороны обвиняют в эскалации друг друга. По данным Минобороны Азербайджана, в результате действий армянской стороны погибли мирные жители.

Ситуацию прокомментировал российский МИД. «Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», — объявили в министерстве. В ОБСЕ Армению и Азербайджан призвали немедленно прекратить военные действия и возобновить переговоры.