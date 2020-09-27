Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео

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Обстрел и уничтожение боевых танков Вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе попал на видео. Запись размещена на YouTube-канале Минобороны Армении.

Азербайджанская сторона отрицает факт уничтожения военной техники в результате действий Вооруженных сил Армении. Как сообщили в Минобороны Азербайджана, «информация об уничтожении трех танков, двух сбитых вертолетов и ​​трех беспилотников, принадлежащих азербайджанской армии, является ложной и дезинформирующей».

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Азербайджан и Армения обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта. По данным Минобороны Азербайджана, в результате действий армянской стороны погибли мирные жители.

Нагорный Карабах, чье население преимущественно состоит из армян, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион силой, в результате чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали протокол о перемирии, однако периодически боестолкновения возобновляются.