Армения рассказала о сбитых азербайджанских вертолетах в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе 27 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны страны.

По данным армянской стороны, Азербайджан потерял в столкновениях в Карабахе четыре вертолета, 15 беспилотников, 10 танков и БМП. Минобороны Азербайджана ранее опровергало данные про уничтожение трех танков и двух вертолетов армянскими военными.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в эскалации конфликта. По данным Минобороны Азербайджана, в результате действий армянской стороны погибли мирные жители. Между тем, Нагорный Карабах заявил о погибших от азербайджанского обстрела армянских солдатах.

Россия уже отреагировала на ситуацию в Карабахе. В министерстве иностранных дел призвали обе стороны конфликта прекратить огонь и начать переговоры.