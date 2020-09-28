Азербайджан заявил о сотнях погибших армянских военных

Армения в ходе конфликта в Нагорном Карабахе потеряла более 550 военнослужащих. Число убитых противников назвало министерство обороны Баку, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Во время боевых действий погиб командир десантно-штурмового батальона Армении подполковник Лерник Бабаян, а личный состав войсковой части под его командованием понес большие потери.

«Из-за большого количества раненых в армии врага ощущается нехватка мест в военных госпиталях и гражданских госпиталях, а также нехватка резервов крови в банке крови», — говорится в заявлении Минобороны Азербайджана. При этом армянская сторона якобы скрывает от общественности реальные потери своей армии.

По данным разведки, вооруженные силы Армении в ходе боев в регионе в воскресенье, 28 сентября, понесли серьезный урон. Азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц ЗРК «ОСА», 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, 3 склада с боеприпасами.

О новом обострении конфликта между странами стало известно утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.