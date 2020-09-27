Карабахские военные захватили бронетехнику Азербайджана

Карабахские военные захватили 11 единиц бронетехники Азербайджана, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

«11 единиц бронетехники противника с боекомплектом, в том числе БМП-3», — сообщила она.

Ранее представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что порядка 200 военнослужащих Азербайджана погибли за время боев в Нагорном Карабахе. Он также сообщил об уничтожении 30 танков и другой бронированной техники, а также 20 беспилотников. Представитель Минобороны добавил, что 10 раненых армянских военных находятся в госпитале в Ереване.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился утром 27 сентября. Минобороны Азербайджана объявило о полномасштабной контрнаступательной военной операции в Нагорном Карабахе. По информации ведомства, были уничтожены 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «Оса» подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении. Ведомство также подтвердило, что боевой вертолет ВВС Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, все члены экипажа живы.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянские силы сбили в Нагорном Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые самолеты ВВС Азербайджана начали атаку в направлении Карабаха.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.