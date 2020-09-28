В Нагорном Карабахе возобновились обстрелы. Минобороны Азербайджана сообщает, что вооруженные силы Армении ведут обстрел города Тертер в карабахском направлении у линии соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство. Эту информацию подтверждает и представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Баку также сообщает об уничтожении техники Армении. «В результате шагов, предпринятых с целью предотвращения активной боевой деятельности противника, еще два танка Вооруженных сил Армении были уничтожены точным огнем наших подразделений», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Азербайджане заявили, что Армения в ходе военных действий потеряла 550 военнослужащих. В частности, погиб командир десантно-штурмового батальона Армении подполковник Лерник Бабаян.

О новом обострении конфликта между странами стало известно утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.