Пашинян позвонил Макрону из-за конфликта в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за обострения конфликта в зоне самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Об этом сообщает телеканал «Армения 1».

По словам главы армянского правительства, 27 сентября Азербайджан начал боевые действия на протяжении всей своей границы с Карабахом. Он обвинил Баку в провокациях с целью атаковать и армянскую границу. Кроме того, Пашинян выразил озабоченность из-за «жесткой предвзято-агрессивной позиции Турции». Он призвал удержать Анкару от вмешательства в конфликт.

Французский лидер заявил о необходимости принять все меры дя разрядки напряженности и прекращения боевых действий. Он также высказался в пользу активизации действий минской группы ОБСЕ, чьи страны возглавляют поиск путей мирного решения карабахского конфликта.

Ранее Пашинян созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Президент России выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений в Нагорном Карабахе. Путин и Пашинян подытожили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.

О новом обострении конфликта стало известно утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта.

Нагорный Карабах, чье население преимущественно состоит из армян, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион силой, в результате чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали протокол о перемирии, однако периодически боестолкновения возобновляются.