Пашинян позвонил Путину из-за ситуации в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину в связи с обострением ситуации в Нагорном-Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора президент России выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений в Нагорном Карабахе.

Путин и Пашинян также отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе. «Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — сообщили в пресс-службе.

О новом обострении конфликта стало известно утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта.

Нагорный Карабах, чье население преимущественно состоит из армян, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион силой, в результате чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали протокол о перемирии, однако периодически боестолкновения возобновляются.