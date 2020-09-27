В НАТО прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе

Руководство НАТО обеспокоено сообщениями о конфликте в Нагорном Карабахе и призывает стороны к примирению. Об этом со ссылкой на заявление альянса сообщает РИА Новости.

Представители блока стран прокомментировали происходящее с глубоким беспокойством, призвав обе стороны прекратить любые военные действия и вернуться к переговорам.

«Военного способа решения конфликта в Нагорном Карабахе быть не может», — приводит агентство заявление НАТО. Ранее 27 сентября в том же ключе о столкновениях на границе высказался представитель ЕС Жозеп Боррель.

Ранее сообщалось, что глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу обсудил происходящее с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Лавров выразил озабоченность и призвал стороны прекратить огонь.

О новом обострении конфликта стало известно ранее 27 сентября. Азербайджан объявил об обстреле со стороны войск Армении, повлекшем за собой жертвы среди мирного населения, и начал войсковую операцию на границе. В Армении объявлена полная мобилизация, власти спорного региона сообщают о погибших армянских солдатах и гражданских.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле этого года случились боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Число погибших с обеих сторон составило 18 человек.

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