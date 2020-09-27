Эрдоган выразил полную поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил полную поддержку Азербайджану в связи с обострением конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в разговоре с азербайджанским президентом Альхамом Алиевым, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Глава Турции подтвердил, что окажет Азербайджану «любую помощь» и назвал Армению главной угрозой стабильности и миру в регионе.

Ранее сообщалось, что глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу обсудил происходящее с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Лавров выразил озабоченность и призвал стороны прекратить огонь.

О новом обострении конфликта стало известно ранее 27 сентября. Азербайджан объявил об обстреле со стороны войск Армении, повлекшем за собой жертвы среди мирного населения, и начал войсковую операцию на границе. В Армении объявлена полная мобилизация, власти спорного региона сообщают о погибших армянских солдатах и гражданских.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле этого года случились боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Число погибших с обеих сторон составило 18 человек.