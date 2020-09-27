Минобороны Азербайджана показало уничтожение боевой техники Армении

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Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры ударов по позициям ЗРК «Оса». Видео появилось на YouTube-канале военного ведомства.

На кадрах, по сообщению Минобороны, показан «момент уничтожения боевой техники противника». «В результате контрнаступления подразделений Азербайджанской армии на различных направлениях фронта было уничтожено большое количество живой силы и военной техники армянских войск», — сообщили в ведомстве.

Ранее Минобороны Армении показало обстрел и уничтожение боевых танков Вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Азербайджанская сторона отрицает факт уничтожения военной техники в результате действий Армении.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Азербайджан и Армения обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта. По данным Минобороны Азербайджана, в результате действий армянской стороны погибли мирные жители.

Нагорный Карабах, чье население преимущественно состоит из армян, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион силой, в результате чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали протокол о перемирии, однако периодически боестолкновения возобновляются.