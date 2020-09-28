Азербайджан объявил частичную мобилизацию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает «Интерфакс — Азербайджан».

Глава республики подписал соответствующее распоряжение. Госслужбе по мобилизации и призыву поручено обеспечить призыв военнослужащих.

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Ранее Азербайджан заявил, что делает последнее предупреждение Армении, чьи войска обстреливают город Тертер.

Накануне, 27 сентября, начались военные действия в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, из-за которой Азербайджан 30 лет ведет территориальный спор с Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокации, эскалации конфликта и обстреле населенных пунктов.

Азербайджан утверждает, что в ходе наступления занял несколько сел и выгодных высот. Нагорный Карабах заявляет, что потерял лишь некоторые позиции, часть из которых уже вернул.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.