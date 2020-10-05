Подсчитано число погибших в Нагорном Карабахе сирийских наемников

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибли 93 наемника из Сирии, тела 53 из них накануне, 4 октября, доставили на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Также, согласно подсчетам, в Карабах направились еще 430 наемников, поддерживаемых Турцией. Это уже третья партия бойцов из Сирии с начала активной фазы конфликта, утверждает источник.

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2 октября источник «Новой газеты» раскрыл механизм отправки наемников из Сирии в Нагорный Карабах. По его словам, регистрацией бойцов занимается сириец туркменского происхождения (туркоман) по имени Сеиф Абу Бакр. Он якобы является рекрутером бригады «Хамзат», которая воюет в составе Свободной сирийской армии.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Ереван утверждает, что на стороне Баку воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.