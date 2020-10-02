Раскрыт механизм отправки наемников из Сирии в Нагорный Карабах

Раскрыт механизм отправки наемников из Сирии, поддерживаемых Турцией, в Нагорный Карабах. Источник в сирийском Идлибе на границе с Турцией рассказал о нем «Новой газете».

По словам собеседника, регистрацией бойцов занимается сириец туркменского происхождения (туркоман) по имени Сеиф Абу Бакр. Он якобы является рекрутером бригады «Хамзат», которая воюет в составе Свободной сирийской армии (ССА).

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Добровольцев регистрируют в поселке Африн, Идлиб. При этом принимают как военных, так и гражданских лиц. Их собирают группами по 300 человек и отправляют в турецкий приграничный городок Киллис, где выдают «неприметную штатскую одежду». Из Турции наемники едут в аэропорт Газиантеп, откуда вылетают в Баку с пересадкой в Стамбуле. Отмечается, что полет проходит через воздушное пространство Грузии.

Также источник добавил, что в Азербайджан для защиты газо- и нефтепроводов отправили от 700 до одной тысячи боевиков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал наступление армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.

1 октября CNN сообщал, что сирийские наемники, поддерживаемые Турцией, готовятся к переброске в Нагорный Карабах. По информации издания, добровольцы из протурецкой «Сирийской национальной армии» собираются у границы Турции и Сирии в ожидании транспортировки к зоне конфликта.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.