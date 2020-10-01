Найдены доказательства переброски сирийских наемников в Нагорный Карабах

Сирийские наемники, поддерживаемые Турцией, готовятся к переброске в Нагорный Карабах. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, добровольцы из протурецкой «Сирийской национальной армии» собираются у границы Турции и Сирии в ожидании транспортировки к зоне конфликта. В разговоре с одним из боевиков CNN выяснило, что наемникам будут ежемесячно выплачивать полторы тысячи долларов.

Руководство Турции, в свою очередь, отвергло обвинения в переброске сирийских мятежников в Нагорный Карабах и назвало их безосновательными.

Ранее Министерство обороны США подтвердило факт переброски сирийских наемников из Турции в Азербайджан на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Представитель Пентагона заявил, что речь идет о сотнях боевиков. По его данным, между Турцией и Азербайджаном были выполнены десятки авиарейсов, которые перевозили наемников.

27 сентября начались бои в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР, Республика Арцах), из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.

Президенты России, Франции и США 1 октября выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.