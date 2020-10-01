Пентагон подтвердил переброску сотен боевиков из Турции в Азербайджан

Министерство обороны США подтвердило факт переброски сирийских наемников из Турции в Азербайджан на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает Sky News Arabia в своем Twitter-аккаунте.

Как уточнил в беседе с телеканалом официальный представитель Пентагона, речь идет о сотнях боевиков. По его данным, между Турцией и Азербайджаном были выполнены десятки авиарейсов, которые перевозили наемников.

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28 сентября посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что в Нагорном Карабахе воюют тысячи боевиков, переброшенных Турцией из Сирии. Позже эту информацию подтвердили несколько командиров протурецкой Сирийской национальной армии. По словам одного из них, часть сирийских боевиков уже отправилась в Нагорный Карабах в качестве наемников, чтобы заработать и «помочь своим семьям». Кроме того, в состоянии мобилизационной готовности находятся еще 70 тысяч бойцов, которым «Турция готова предоставить экономическую поддержку».

В то же время министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что обвинения со стороны Армении по поводу привлечения наемников беспочвенны. Турция также опровергла подобные заявления.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако боевые действия периодически возобновляются.