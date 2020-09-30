Россия высказалась о переброске иностранных террористов в Карабах

МИД России высказался по поводу переброски иностранных боевиков в Нагорный Карабах. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, выражена озабоченность в связи с происходящим.

Российские дипломаты подтвердили, что осведомлены об участии в карабахском конфликте террористов из незаконных вооруженных формирований Сирии и Ливии. Министерство призвало правительства заинтересованных стран не допустить участия боевиков в столкновении Армении и Азербайджана

«Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона», — сказано в публикации.

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Ранее арабское отделение телеканала BBC cообщило, что вышло на связь с командиром протурецкой группировки «Сирийская национальная армия». Он рассказал, что его отряду предложили работу по охране объектов в Карабахе, но в итоге сирийцы участвовали в боевых действиях против армянских вооруженных сил.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Баку заявил, что армяне обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и начал контрнаступление. Армения утверждает, что Азербайджан напал на непризнанную республику, на его стороне воюют тысячи боевиков из Сирии, которых перебросила Турция.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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