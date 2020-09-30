Турция предложила России решить конфликт в Нагорном Карабахе старым методом

Турция и Россия обсудили возможности урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА Новости.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу предложил решить обострение старым методом: начать совместную работу подобно тому, как Москва и Анкара делали в Сирии. По его мнению, вопрос также может решиться, если Армения выведет войска с территории Нагорного Карабаха.

«Этот конфликт так и не нашел своего решения ни на двухстороннем, ни на многостороннем уровне. Нерешенность конфликта только воодушевляет Армению», — пожаловался дипломат. По его словам, Азербайджан слишком долго терпел «оккупацию» Армении.

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29 сентября Чавушоглу заявил, что Анкара готова поддержать Баку и воевать за его интересы, тем самым «защищая одну нацию в двух странах». По некоторым данным, Турция направила несколько тысяч сирийских наемников в зону боевых действий.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила Азербайджан в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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