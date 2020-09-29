Россия сочла позицию Турции в конфликте в Нагорном Карабахе прогнозируемой

Риторика России и Турции по ситуации в Нагорном Карабахе отличается, поскольку у стран разная история урегулирования конфликтов. С таким объяснением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

Она также сочла активную позицию Анкары в конфликте прогнозируемой. «Это, к сожалению, не первый раз, когда из такой законсервированной фазы данная проблемная ситуация выходит в открытую фазу. И до этого звучали соответствующие заявления из Турции», — подчеркнула дипломат.

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Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поддержать Баку и воевать за его интересы, тем самым «защищая одну нацию в двух странах». По некоторым данным, Турция направила несколько тысяч сирийских наемников в зону боевых действий.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила Азербайджан в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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