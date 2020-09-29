Политолог оценил вероятность втягивания России в конфликт из-за Карабаха

Армения предпринимает попытки склонить Россию к вмешательству в ситуацию в Нагорном Карабахе. Так вероятность втягивания Москвы в карабахский конфликт оценил политолог Сергей Марков в беседе с «Инфо24».

По словам специалиста, Ереван намерен «напугать Москву» ослаблением пророссийской партии в Армении в случае, если Россия не окажет поддержку в этом конфликте. В связи с этим Марков назвал позицию армянского руководства рациональной, но противоречащей международному праву.

Материалы по теме Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек «Кем вы себя возомнили?!» Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?

«Если Азербайджан будет продолжать боевые действия в Нагорном Карабахе, то Россия никак вмешиваться не будет. Однако если боевые действия будут перенесены на территорию Армении, то Москва будет обязана вмешаться. То же самое касается Турции. Если турецкие войска вступят в конфликт, то даже несмотря на то, что прямого требования в уставе ОДКБ нет, Россия вмешается, поскольку дело будет идти к интернационализации конфликта и нарушению неких договоренностей», — объяснил эксперт.

По его мнению, российские власти не будут вводить войска на территорию Нагорного Карабаха, однако в каких-то других формах Москва может усилить поддержку Еревана.

Как сообщалось ранее, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что проблему Нагорного Карабаха можно решить путем включения этой территории в состав России. По его мнению, примирить конфликтующие стороны окончательно уже нельзя.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские военные обстреляли его позиции. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.