США встревожились из-за ситуации в Нагорном Карабахе и обсудили ее с Россией

США встревожены из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан в интервью «Интерфакс».

Отмечается, что Вашингтон и Москва ведут диалог по поводу военного конфликта Армении и Азербайджана. Посол также заявил, что любое внешнее вмешательство лишь усугубит и без того нестабильную ситуацию в регионе.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обратился к Армении вывести войска с «оккупированной территории» Нагорного Карабаха. Помимо этого, он подтвердил готовность Анкары поддержать Баку и воевать за его интересы, тем самым «защищая одну нацию в двух странах».

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила Азербайджан в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться