Турцию заподозрили в уничтожении советских «Ос» и «Стрел» в Карабахе

Турция могла управлять беспилотниками Bayraktar TB2, которые в Нагорном Карабахе уничтожили не менее шести систем противовоздушной обороны (ПВО) 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10» советской разработки, пишет в Forbes военный эксперт Себастьян Роблин.

Специалист отмечает, что «в июне были новости о том, что Азербайджан движется к покупке нескольких Bayraktar TB2, однако не поступало никаких сообщений о закрытии сделки». «Возможно, это было сделано незаметно, а возможно, Турция передала Bayraktar TB2 азербайджанским вооруженным силам для помощи в сентябрьском наступлении», — подозревает автор.

По его мнению, «финальная возможность» заключается в рассмотрении вопроса «Используют ли турецкие военнослужащие беспилотники Bayraktar TB2 для поддержки азербайджанских вооруженных сил?».

Автор также отмечает использование Азербайджаном в военном конфликте техники, произведенной Израилем.

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Как пишет The Drive, в Нагорном Карабахе в ходе военных действий была ликвидирована и азербайджанская техника — в частности, вертолеты, беспилотники, танки и боевые машины пехоты. «У Армении и Азербайджана есть свои собственные арсеналы более совершенного вооружения, которое, похоже, еще не появилось в конфликте, в том числе истребители», — отмечало издание.

В сентябре на фоне обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе Минобороны Азербайджана объявило о полномасштабной контрнаступательной военной операции в регионе. Тогда же пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянские силы сбили в Нагорном Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана.

В июне Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь-С1» российского производства.