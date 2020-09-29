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В Карабахе турецкие Bayraktar TB2 уничтожили советские «Осы» и «Стрелы»

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Фото: @TurkOzelBilgi

Азербайджанские военные уничтожили в Нагорном Карабахе не менее шести систем противовоздушной обороны (ПВО) 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10» советской разработки, пишет The Drive.

«Хотя власти Азербайджана не сообщили, какой тип беспилотников использовался для таких ударов, вполне вероятно, что речь идет о Bayraktar TB2 турецкого производства, которые, как сообщается, страна начала приобретать в июне», — рассказывает американское издание.

The Drive напоминает, что ранее Bayraktar TB2 «уже зарекомендовал себя в бою, особенно против средств ПВО ближнего действия, в Сирии и Ливии», где были, в частности, уничтожены зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.

Издание отмечает, что за прошедшие годы Азербайджан приобрел множество беспилотников, в том числе у израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI). Согласно информации The Drive, «у Армении нет таких возможностей».

Издание пишет, что в регионе в ходе военных действий была ликвидирована и азербайджанская техника, в частности вертолеты, беспилотники, танки и боевые машины пехоты. «У Армении и Азербайджана есть свои собственные арсеналы более совершенного вооружения, которое, похоже, еще не появилось в конфликте, в том числе истребители», — заключает The Drive.

В сентябре на фоне обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе Минобороны Азербайджана объявило о полномасштабной контрнаступательной военной операции в регионе. Тогда же пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянские силы сбили в Нагорном Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана.

В июне Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь-С1» российского производства.

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