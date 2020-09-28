Турция высказалась о применении военной силы в Нагорном Карабахе

Турция пока не видит необходимости применять военную силу в Нагорном Карабахе. Об этом сказал советник президента страны Ясин Актай в комментарии РИА Новости.

«Турция не будет участвовать [в карабахском конфликте] со своей военной силой, необходимости в этом нет, технической поддержки достаточно. Но если понадобится, то дорога открыта, — сказал Актай. При этом он опроверг информацию об отправке в зону конфликта бойцов вооруженной сирийской оппозиции.

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Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась призвал к немедленному возобновлению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Он выразил серьезную обеспокоенность в связи с возобновлением вооруженного конфликта. «Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорному процессу, который ведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ», — указывается в сообщении.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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