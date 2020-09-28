ОДКБ призвала прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась призвал к немедленному возобновлению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Зась выразил серьезную обеспокоенность в связи с возобновлением вооруженного конфликта. «Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорному процессу, который ведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ», — указывается в сообщении.

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Генсек ОДКБ отметил, что решение конфликта возможно лишь политико-дипломатическими методами.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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