Армения обвинила Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана

Турция непосредственно участвует в боевых действиях в зоне карабахского конфликта и переправляет в Азербайджан иностранных наемников. Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян, передает «Sputnik Армения».

По ее словам, армянским военным противостоят военные инструкторы из Турции, которые используют турецкое вооружение, в том числе беспилотные летательные аппараты и военные самолеты. Анкара перешла к прямому вовлечению в военные действия, заявила Нагдалян.

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В МИД Армении отметили, что Азербайджан хотел скрыть подготовку к войне и поэтому 25 сентября отклонил просьбу личного представителя председателя ОБСЕ о мониторинге линии соприкосновения.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.