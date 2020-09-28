Азербайджан сравнил конфликт в Нагорном Карабахе с Великой Отечественной войной

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сравнил с Великой Отечественной войной конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Haqqin.az.

«Это Великая Отечественная война. На территории Азербайджана объявлено военное положение, сегодня объявлена частичная мобилизация. Азербайджан действует в рамках международного права, чего нельзя сказать об армянских вооруженных силах», — сказал Гаджиев.

Он добавил, что против Азербайджана уже 30 лет ведется война, и призвал положить конец оккупации.

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27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Ереван утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.