Азербайджан ответил на обвинение Армении в привлечении наемников

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил РИА Новости, что обвинения со стороны Армении по поводу привлечения наемников беспочвенны.

По его словам, заявления армянской стороны абсолютно необоснованны. «В то же время мы знаем, что посол Армении в Ираке, генеральный консул Армении в городе Идлиб [в Сирии] — они проводили достаточно активную деятельность по привлечению наемников на сторону Армении», — заявил Байрамов.

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Ранее армянские власти сообщили, что Турция непосредственно участвует в боевых действиях в зоне карабахского конфликта и переправляет в Азербайджан иностранных наемников из Сирии. Армянским военным противостоят военные инструкторы из Турции, которые используют турецкое вооружение, в том числе беспилотные летательные аппараты и военные самолеты, заявили в МИД Армении.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.