Кремль прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе является поводом для серьезнейшего беспокойства Москвы и многих других стран, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 28 сентября.

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«Считаем, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а урегулирование конфликта и последствий нынешнего обострения должно перейти в политико-дипломатическое русло», — сказал он.

В ответ на вопрос о возможности повышения боеготовности России в свете ситуации в регионе Песков заявил, что на данный момент о военных опциях речи не идет. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Москва контактирует с Анкарой по ситуации в Карабахе.

При необходимости президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана, уточнил Песков.

«Мы призываем все стороны, прежде всего стороны конфликта, к максимальной сдержанности, к отказу от военных методов», — заключил представитель Кремля.

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.

Территориальный спор между Баку и Ереваном длится 30 лет. В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Последний с этим не согласился, и началась война. В 1994 году стороны при посредничестве Москвы подписали протокол о перемирии, но периодически происходят военные столкновения.