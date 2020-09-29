Жириновский призвал сделать Карабах частью России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что проблему Нагорного Карабаха можно решить путем включения этой территории в состав России. Об этом сообщает REGNUM во вторник, 29 сентября.

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«Назад в состав России! Бакинская губерния, Ереванская губерния и Степанакертский район Краснодарского края. Иначе будет вечная война и кончиться может катастрофой», — сказал он.

По его мнению, примирить конфликтующие стороны окончательно уже нельзя. «Прекратят огонь — через год опять начнут. Эта вражда длится несколько столетий», — пояснил он.

Среди других мер он назвал принятие обеих республик в состав России. «Третий вариант — царский. Царский вариант: царь давал оружие и тем, и другим, и они сами в боях добивались правил», — сказал политик.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал происходящее в Карабахе поводом для серьезнейшего беспокойства. Россия призывает к немедленному прекращению боевых действий, подчеркнул он.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские военные обстреляли его позиции. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.