Кремль обратился с призывом к странам по ситуации в Карабахе

Россия призывает другие страны не подливать масла в огонь конфликта в Нагорном Карабахе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 29 сентября.
По его словам, обещания о военной поддержке Азербайджана и Армении не способствуют урегулированию ситуации.
«Мы призываем все страны, особенно страны — наши партнеры, такие как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами», — сказал Песков.
Накануне пресс-секретарь российского лидера назвал происходящее в Карабахе поводом для серьезнейшего беспокойства Москвы и многих других стран. Россия призывает к немедленному прекращению боевых действий, подчеркнул он.