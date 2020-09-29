Кремль обратился с призывом к странам по ситуации в Карабахе

Россия призывает другие страны не подливать масла в огонь конфликта в Нагорном Карабахе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 29 сентября.

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По его словам, обещания о военной поддержке Азербайджана и Армении не способствуют урегулированию ситуации.

«Мы призываем все страны, особенно страны — наши партнеры, такие как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами», — сказал Песков.

Накануне пресс-секретарь российского лидера назвал происходящее в Карабахе поводом для серьезнейшего беспокойства Москвы и многих других стран. Россия призывает к немедленному прекращению боевых действий, подчеркнул он.