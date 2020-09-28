У Азербайджана появился еще один защитник в конфликте за Нагорный Карабах

У Азербайджана появился еще один защитник в конфликте с Арменией за Нагорных Карабах — поддержку выразил Афганистан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Афганистан требует прекращения оккупации Нагорного Карабаха и поддерживает усилия народа и правительства Азербайджана и других стран мира в этом отношении», — говорится в сообщении МИД страны. В ведомстве добавили, что Кабул обеспокоен столкновениями на Южном Кавказе и сожалеет о человеческих потерях.

Материалы по теме Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек «Эрдоган любит играть по своим правилам» Турция разжигает войну между Арменией и Азербайджаном. Зачем ей влезать в конфликт в Карабахе?

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии. Баку эти обвинения отвергает.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться