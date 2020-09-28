Мхитарян прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе

Полузащитник итальянской «Ромы» и сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в Twitter прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе.

Футболист призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию и помочь остановить боевые действия против мирных жителей и безопасности в регионе. «У нас есть неотъемлемое право жить на родине. Наши дети имеют право жить в безопасности и не прятаться в убежищах. Я всегда со своей нацией», — написал он.

Мхитарян перешел в «Рому» в сентябре 2019 года, за это время он провел в составе команды 19 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. 31-летний полузащитник выступал также за армянский «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтер», английский «Манчестер Юнайтед» и дортмундскую «Боруссию».

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.

Территориальный спор между Баку и Ереваном длится 30 лет. В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Последний с этим не согласился, и началась война. В 1994 году стороны при посредничестве Москвы подписали протокол о перемирии, но периодически происходят военные столкновения.