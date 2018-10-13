Европейская сборная одержала первую победу в истории

Сборная Гибралтара по футболу впервые в своей истории одержала победу в официальном матче, обыграв Армению со счетом 1:0 в рамках Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный гол во встрече забил Джозеф Чиполино. Футболист Гибралтара реализовал пенальти на 50-й минуте. В составе сборной Армении выступают такие игроки, как хавбек Генрих Мхитарян из лондонского «Арсенала», а также форвард Юра Мовсисян, известный по выступлениям за московский «Спартак».

Гибралтар занимает 198-ю строчку в рейтинге сборных Международной федерации футбола (ФИФА). До матча против Армении Гибралтар выигрывал лишь в контрольной встрече. В 2016 году гибралтарские футболисты с минимальным счетом переиграли сборную Латвии. В официальных встречах Гибралтар потерпел 22 поражения кряду, пропустив 107 голов.

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