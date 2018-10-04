Названа причина отсутствия Роналду в составе сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не стал вызывать в команду форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по просьбе игрока. Об этом сообщает британский Express.co.uk.

33-летний футболист сам попросил наставника национальной команды оставить его вне заявки. 11 октября португальцам предстоит провести матч Лиги наций против поляков, а уже через три дня их ждет товарищеская встреча с Шотландией.

Ранее, 4 октября стало известно, что Роналду пропустит ближайшие матчи сборной. Футболиста недавно публично обвинили в изнасиловании. Американка Катрин Майорга утверждает, что в 2009 году в Лас-Вегасе была подвергнута сексуальному насилию со стороны Роналду. Форвард отрицает обвинения и, по информации Reuters, намерен довести дело до суда.

В составе сборной Португалии нападающий выступает с 2003 года. За «крестоносцев» Роналду провел 154 матча и забил 85 голов. В первом крупном турнире — Евро-2004 — португалец вместе с командой добрался до финала. Спустя восемь лет Роналду завоевал титул чемпиона Европы.

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