Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на сайте обновленный рейтинг национальных команд.

Сборная России поднялась с 49-го на 46-е место и набрала 1423 очка. Первую строчку рейтинга впервые заняли сразу две сборные — Бельгии и Франции. В активе команд по 1729 баллов. Третье место досталось бразильцам — 1663 балла.

В активе российской команды две победы в сентябрьских матчах. В первом матче Лиги наций россияне на выезде обыграли сборную Турции со счетом 2:1, а в товарищеском матче на своем поле разгромили чехов — 5:1.

В июньской версии рейтинга российская команда занимала рекордно низкое для себя 70-е место. После выступления на домашнем чемпионате мира 2018 года, где команда дошла до четвертьфинала, сборная России взлетела сразу на 21 позицию.

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