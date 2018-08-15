Футболист сборной России оценил влияние чемпионата мира на карьеру

Полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев поделился эмоциями от возвращения в состав «летучих мышей». Его слова приводятся на сайте команды.

«Для меня это огромная возможность. Я очень рад и благодарен за то, что пришел в этот клуб, тренеру, который мне доверял. Я смог поговорить с (тренером "Валенсии") Марселино перед переходом, и вчера он поздравил меня, когда контракт был подписан», — заявил Черышев.

Футболист также оценил влияние чемпионата мира 2018 года на его карьеру. «Чемпионат мира придал мне большую уверенность и силу, и я надеюсь, что "Валенсия" выиграет от этого. Также надеюсь, что болельщики будут наслаждаться нашей игрой в предстоящем сезоне», — добавил он.

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14 августа «Валенсия» объявила о переходе Черышева в команду на правах аренды. Контракт с футболистом рассчитан на один сезон.

Черышев стал лучшим бомбардиром сборной России на домашнем чемпионате мира. Хавбек забил четыре мяча в пяти матчах. Россияне дошли до четвертьфинала турнира, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4.

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