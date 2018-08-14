Лучший бомбардир сборной России на ЧМ сменил клуб

Испанская «Валенсия» на своем сайте объявила о переходе российского нападающего Дениса Черышева. Ранее он выступал за «Вильярреал».

Игрок будет выступать за «летучих мышей» на правах аренды сроком на один сезон. Финансовые условия сделки не разглашаются.

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Черышев был арендован «Валенсией» во второй раз. Он уже выступал за команду во второй половине сезона-2015/2016, провел восемь матчей и забил три мяча. Тогда он принадлежал мадридскому «Реалу». Контракт с «Вильярреалом» россиянин подписал летом 2016-го.

Форвард стал лучшим бомбардиром сборной России на домашнем чемпионате мира. Он забил четыре мяча в пяти матчах. Россияне дошли до четвертьфинала турнира, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное время и два дополнительных тайма закончились вничью со счетом 2:2. Один из голов записал на свой счет Черышев.

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