Испанский клуб взвинтил цену на лучшего бомбардира сборной России на ЧМ-2018

Испанский «Вильярреал» рассчитывает выручить с продажи полузащитника сборной России Дениса Черышева не менее 20 миллионов евро. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, на 27-летнего россиянина есть спрос и в Испании. «Реал Сосьедад» не прочь видеть Черышева в своих рядах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника мадридского «Реала» в 8 миллионов евро.

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31 июля сообщалось, что Черышев может продолжить карьеру в Англии. Интерес к полузащитнику проявляет «Эвертон».

В составе сборной России на чемпионате мира-2018 Черышев провел пять матчей и забил четыре мяча, что сделало его лучшим бомбардиром команды. Россияне остановились в шаге от полуфинала турнира, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное время и два дополнительных тайма закончились вничью со счетом 2:2. Один из мячей записал на свой счет Черышев.

В сезоне-2017/2018 россиянин провел в составе «Вильярреала» 30 игр и забил три мяча. Будучи воспитанником мадридского «Реала», Черышев провел всю футбольную карьеру в Испании, выступая преимущественно в арендах. В его активе шесть матчей в составе первой команды мадридского клуба.

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