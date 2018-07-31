Лучшего бомбардира сборной России на ЧМ-2018 захотели в Англии

Полузащитник испанского «Вильярреала» и сборной России может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом сообщает Marca.

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха не рассчитывает на россиянина. Как сообщает издание, в услугах 27-летнего Черышева заинтересован английский «Эвертон». Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 8 миллионов евро.

Черышев вместе со сборной России пробился в 1/4 финала чемпионата мира-2018. Полузащитник провел пять матчей и забил четыре гола, став лучшим бомбардиром команды на турнире.

В сезоне-2017/2018 Черышев провел в составе «Вильярреала» 30 матчей и забил три мяча. Россиянин, будучи воспитанником мадридского «Реала», провел всю футбольную карьеру в Испании. Черышев выступал преимущественно в арендах. В его активе шесть матчей в составе первой команды «сливочных».

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