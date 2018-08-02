Шнуров предложил снять порно о чемпионате мира в России

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью YouTube-каналу Василия Уткина рассказал, какой фильм нужно снять после чемпионата мира 2018 года.

«Это должен быть порнофильм, не о любви, просто порно. Не длинное, минут на 20, с элементами футбола. Будет феноменальный успех. Если говорить об успехе как о монетизации, то ни в коем случае нельзя снимать ни любовную историю, ни роуд-муви, надо снять порно о чемпионате мира в России», — заявил музыкант.

По мнению исполнителя, лента должна закончиться массовой оргией. «Порно — очень эмоциональное явление, там как в футболе. Изречение нашего футболиста (Вадима Евсеева) подойдет. "Я люблю вас, парни" (слова Артема Дзюбы перед серией пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии — прим. «Ленты.ру») — тоже подойдет», — отметил Шнуров.

Чемпионат мира прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию. Национальная команда России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала ЧМ.

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