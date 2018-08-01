Российский футбол сравнили с порно

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин оценил зрелищность первых матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Выпуск шоу Уткина «Футбольный клуб» доступен в Youtube.

«Пока же в российском футболе соотношение ожидаемого и показываемого футбола примерно такое же, как между эротикой и порно, то есть когда вырезаны все голы и все связанные с ними эмоции, а процесс остался», — заключил Уткин.

В первом туре РПЛ было забито всего восемь мячей. Три матча завершились нулевой ничьей. Данный результат стал антирекордом российского чемпионата. До этого худшим стартом был первый тур чемпионата России сезона-2001, где команды в сумме забили 10 мячей.

После первого тура РПЛ лидером чемпионата стал петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака имеет лучший показатель по разнице забитых и пропущенных мячей (2:0).

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