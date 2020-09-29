Турция отреагировала на данные о сбитом армянском штурмовике Су-25

Турция опровергла данные о том, что ее истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. Таким образом отреагировал на соответствующие сообщения пресс-секретарь турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Ранее пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян заявила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Отмечалось, что турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа. Он прикрывал азербайджанскую авиацию и беспилотники, которые наносили удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в Армении. Пилот Су-25 погиб.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что турецкие истребители F-16 выполняют боевые задачи на стороне Азербайджана в небе над Нагорным Карабахом. Анкара отрицает это.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, начались 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. 29 сентября Степанян сообщила, что армия Азербайджана обстреляла воинскую часть в городе Варденис, который находится непосредственно на территории Армении, а не в Карабахе.