Армения пригрозила Азербайджану «Искандерами»

Армения применит оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе истребители F-16. Об этом РИА Новости заявил армянский посол в России Вардан Тоганян.

По его словам, пока армянской стороне достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО для ликвидации турецких и азербайджанских беспилотников.

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«Неоднократно заявляло военное руководство, что в случае, если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут предприняты, в том числе и "Искандеры". То есть Вооруженным силам Армении придется использовать весь свой арсенал для обеспечения безопасности», — пригрозил Тоганян.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

Боевые машины оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» были впервые замечены в Ереване 16 сентября 2016 года на репетиции парада в честь 25-летия независимости Армении. Зимой 2016-2017 годов ряд официальных лиц Армении, включая президента Сержа Саргсяна, официально подтвердили наличие комплекса у военных республики.