Армения заявила о сбитом турецким F-16 штурмовике Су-25

Ереван заявил, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, передает «Sputnik Армения».

Пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян сообщила, что турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа. Он прикрывал азербайджанскую авиацию и беспилотники, которые наносили удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в Армении. Пилот Су-25 погиб.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире «Би-би-си» заявил, что турецкие истребители F-16 выполняют боевые задачи на стороне Азербайджана в небе над Нагорным Карабахом. Анкара отрицает это.

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Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что Ереван применит оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе истребители F-16.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян утверждал, что в боях участвуют турецкие F-16, которые около месяца находились в Азербайджане под предлогом учений.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, начались 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. 29 сентября Степанян сообщила, что армия Азербайджана обстреляла воинскую часть в городе Варденис, который находится непосредственно на территории Армении, а не в Карабахе.