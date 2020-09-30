Азербайджан пообещал продолжать войну до ухода армянской армии из Карабаха

Азербайджан пообещал продолжать военную операцию в Нагорном Карабахе до ухода оттуда армянской армии. Об этом сообщил МИД республики, передает РИА Новости.

«Азербайджанская сторона надеется, что Минская группа ОБСЕ с полной серьезностью осознает намерение Азербайджана и потребует вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий для обеспечения мира в регионе. До этого времени Азербайджан продолжит свои легитимные военные операции», — сказано в заявлении Баку.

Материалы по теме Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек «Кем вы себя возомнили?!» Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?

Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор из-за Нагорного Карабаха. В 1991 году этот регион, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. В 1994-м Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

27 сентября 2020 года Азербайджан заявил, что вооруженные силы Армении обстреляли его позиции и населенные пункты на линии соприкосновения, поэтому он начинает контрнаступление по всему фронту. Армения утверждает, что Азербайджан напал на Карабах.