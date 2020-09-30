Азербайджан назвал число погибших мирных жителей в Нагорном Карабахе

Число погибших мирных жителей в Нагорном Карабахе выросло до 14 человек. Количество жертв боевых действий назвали в генеральной прокуратуре Азербайджана, сообщает РИА Новости.

Госпитализированы 46 человек, уточнили в ведомстве.

Вместе с тем пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян обвинил азербайджанских военных в обстреле города Мартакерт. В результате действий противника погибли три местных жителя, есть раненые, добавил он.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.